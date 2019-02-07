Ниже некуда: Курганские тарифы на электроэнергию устремятся к минимуму

Курган, , 11:36 — REGNUM Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков договорился о сотрудничестве с «Корпорацией СТС». Вадим Шумков и представитель акционеров группы компаний ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров накануне подписали соответствующее соглашение. Договор подразумевает, что тарифы на электроэнергию в Курганской области максимально приблизятся к уровням в соседних регионах. О том, что именно изменится, и как такое решение скажется на экономике региона — читайте в нашем материале.

Во вторник, 5 февраля, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и представитель акционеров ГК ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Соглашение «перепрошивает» договоренности с компанией по основным направлениям — энергетика, водоснабжение, другие виды бизнеса, в том числе социальные проекты. Мы договорились, что сделаем все, что зависит от нас, чтобы значение тарифа в Курганской области максимально приблизилось к значениям в других субъектах», — приводится в релизе цитата Вадима Шумкова.

Уточняется, что документ регулирует тарифы на электроэнергию для всех групп потребителей Курганской области. Нововведения в первую очередь коснутся инвесторов — как частных, так и бюджетных. С 2019 года все новые проекты в Курганской области получат поддержку: для них тариф на электроэнергию сравняется с тарифами в соседних областях. В частности, уровень цен приблизится к Тюменской области — здесь зафиксированы самые низкие тарифы по Уральскому федеральному округу.

Так, компании, которые реализуют в регионе новые инвестпроекты, и бюджетные предприятия, которые будут строить новые соцобъекты, получат специально разработанный для них энерготариф.

«Есть факторы, не зависящие от регионального правительства. Есть федеральный тариф. Мы на него повлиять не можем. Но есть региональная составляющая, так называемая сетевая надбавка. И мы договорились с компанией, что именно это значение мы должны приблизить к минимальным значениям других субъектов. Для всех новых проектов, которые будут проходить с 1 января текущего года, вводим в эксплуатацию тариф не выше, чем в соседней Тюменской области, которая сегодня является первой в части инвестиционной привлекательности», — пояснил Вадим Шумков.

В свою очередь, Алексей Бобров отметил, что население Курганской области на сегодняшний день уже покупает электроэнергию по тарифам, которые являются одними из самых низких в стране. Однако важно обеспечить жителям региона качественные услуги по оптимальным ценам, подчеркнул Бобров.

Следующий шаг — снизить энерготариф и для коммерческого и бюджетного сектора. Предполагается уравнять их с тарифами в Тюменской области. По оценке опрошенных специалистов, в случае, если тариф на электроэнергию в Курганской области сравняется с тарифами на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, уже во втором полугодии этого года стоимость поставки электроэнергии для юрлиц-инвесторов в регионе снизится на 12%.

Опрошенные эксперты подтвердили эти расчеты. Специалисты отмечают, что сейчас уровень тарифов на электроэнергию для крупных компаний в Курганской области выше, чем в среднем по УрФО. «В такой ситуации пересмотр тарифов — это хорошее действие, и судя по информации правительства, тарифы снизятся ощутимо. Это станет дополнительным плюсом для новых предприятий, которые будут подключаться к электросетям в 2019 году», — отметил заведующий Лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Валерий Семикашев.

Он также напомнил, что доступность и качество поставок электроэнергии традиционно учитывается при оценке инвестиционного климата в регионах и странах. К примеру, индикаторы «Подключение к системе энергоснабжения», «Ведение бизнеса» (здесь рассматривается надежность электроснабжения и прозрачность тарифов) оцениваются в таком известном рейтинге как Doing Business.

Аграрии и благотворительность

Соглашение регулирует не только тарифы на электроэнергию. Правительство области и «Корпорация СТС» проведут анализ тарифообразования и на тепловую энергию. Также компания начнет модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, которые находятся в аренде у структур группы.

Помимо этого, планируется синхронизировать графики ремонта и замены инженерной инфраструктуры с планами по дорожному строительству в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Изменения коснутся и благоустройства городов. Так, в 2019 году планируется разработать и реализовать проекты по архитектурно-художественному освещению фасадов зданий, имеющих историко-культурное значение, расположенных в Кургане, Шадринске, Далматово.

Намечены проекты и в аграрном бизнесе — к примеру, в агропромышленном кластере Шадринского района. За счет дополнительных инвестиций, предполагается создание порядка 300 новых рабочих мест.

Алексей Бобров отметил, что в целом документ актуализировал работу «Корпорации СТС» в Курганской области. Были выявлены и обозначены те направления, где с точки зрения главы региона нужны наибольшие усилия.

«Мы полностью согласны поддержать все инициативы, суть которых сводится к улучшению благосостояния экономики Курганской области и, безусловно, это поддержка наиболее актуальных социальных проектов. Здесь мы тоже будем показывать пример социальной ответственности», — заявил после подписания соглашения Бобров.

Губернатор «нового типа»

По мнению политолога, руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, подписание соглашения между правительством Курганской области и «Корпорацией СТС» свидетельствует не только о том, что власти региона заботятся о развитии экономики. Такой шаг со стороны Вадима Шумкова иллюстрирует федеральный тренд — спрос на губернаторов «нового типа», считает эксперт.

«Сам факт назначения Вадима Шумкова на пост врио губернатора говорит о выделенном ему кредите доверия на преобразования. Ранее ситуация с развитием экономики в российских регионах обстояла иначе — главам субъектов достаточно было демонстрировать лояльность федеральному центру, а вопросы увеличения числа рабочих мест и привлечения инвесторов зачастую отрабатывались на коррупционной основе. Тем не менее, отставки по экономическим поводам были уже тогда. Сейчас политика Кремля направлена на преодоление недоверия к региональной бюрократии и содействие инвестициям на местах», — пояснил Колташов.

Дальнейшее улучшение инвестиционного климата в области также будет зависеть от главы региона, подчеркнул экономист. «Курганская область может развиваться, у нее есть экономический потенциал. Однако его необходимо реализовывать и в остальных аспектах мер содействия инвестициям. Задача губернаторов тут очень важна — к примеру, именно они зачастую выступают посредниками между бизнесом и финансовыми, банковскими структурами», — резюмировал Василий Колташов.

Между тем, отметим, что именно привлечение инвестиций в регион стало «коньком» Вадима Шумкова во время его работы на должности замгубернатора Тюменской области. В прошлом году область заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Шумков — очень харизматичный человек, инвесторы верят ему. У него достаточно живой ум, он быстро реагирует. Я думаю, что для Курганской области его назначение — это большая победа. Регион приобретает управленца, который сможет развить бизнес и привлечь инвестиции. Вадим Михайлович — один из тех специалистов, кто существенно может влиять на эти процессы», — отмечал ранее в интервью РИА «Новости» вице-президент тюменского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Омаров.