Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Сотрудники Korean Air посетили Индонезию с волонтерской миссией

Экономика

10 добровольцев находились на о. Сулавеси с 31 января по 5 февраля

Манадо, Индонезия, 7 февраля 2019, 11:47 — REGNUM  Сотрудники авиакомпании Korean Air посетили Индонезию с волонтерской миссией, сообщает eToday.

7 февраля представители компании Korean Air сообщили, что волонтерская группа компании, состоящая из 10 человек посетили деревню, расположенную недалеко от города Манадо, о. Сулавеси, Индонезия с 31 января по 5 февраля.

Согласно информационному источнику, на острове близ города находится множество поселений, где проживают бедные, малообразованные слои населения.

Известно, что группа добровольцев занималась строительством детского дома, а также благоустройством данной местности.

Кроме того, на счету акиакомпании Korean Air 25 волонтерских групп, которые оказывают помощь малоимущим в Индонезии и Камбодже, включая строительство объектов для инвалидов и санаториев.

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