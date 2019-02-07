Сотрудники Korean Air посетили Индонезию с волонтерской миссией

Манадо, Индонезия, , 11:47 — REGNUM Сотрудники авиакомпании Korean Air посетили Индонезию с волонтерской миссией, сообщает eToday.

7 февраля представители компании Korean Air сообщили, что волонтерская группа компании, состоящая из 10 человек посетили деревню, расположенную недалеко от города Манадо, о. Сулавеси, Индонезия с 31 января по 5 февраля.

Согласно информационному источнику, на острове близ города находится множество поселений, где проживают бедные, малообразованные слои населения.

Известно, что группа добровольцев занималась строительством детского дома, а также благоустройством данной местности.

Кроме того, на счету акиакомпании Korean Air 25 волонтерских групп, которые оказывают помощь малоимущим в Индонезии и Камбодже, включая строительство объектов для инвалидов и санаториев.