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Администрация Астаны сэкономила более $70 млн на оптимизации своих расходов

Экономика

Оптимизация персонала сэкономила администрации $400 тыс

Астана, 7 февраля 2019, 11:32 — REGNUM  В 2018 году акимат (администрация) Астаны сэкономила 163,5 млн тенге ($433 тыс.) за счет отказа от служебных автомобилей в пользу такси, заявил аким (мэр) города Бахыт Султанов, сообщает 7 февраля издание «Елорда Инфо».

За счет оптимизации административного персонала удалось сэкономить 151 млн тенге ($400 тыс.). За счет всех мер оптимизации в 2018 году удалось сэкономить 27,6 млрд тенге ($73 млн).

Аким добавил, что экономия средств за счет оптимизации условий финансирования нескольких проектов и введения облачной бухгалтерии в системе среднего образования составила 24,5 млрд тенге ($65 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля заместитель министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в 2018 году за счет оптимизации многопрофильных организаций здравоохранения удалось сэкономить 3,4 млрд тенге ($8,9 млн).

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Экономика Казахстана
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