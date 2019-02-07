Госдума уточняет страхование военнослужащих

Москва, , 11:25 — REGNUM Законопроект, уточняющий страхование военнослужащих, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. Нормы принимаются во исполнение решения Конституционного суда.

По сути создается параллельная система страхования военнослужащих, отметил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Сейчас профильные министерства и ведомства заключают договоры со страховщиками о медицинском страховании военнослужащих и лиц, приравненных к ним, и если федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы не заключили соответствующие договоры, то страховщики отказывают военнослужащим при наступлении у них страхового случая.

С принятием закона в случае отсутствия такого договора профильные министерства и ведомства обязаны выплатить военнослужащим при наступлении страхового случая все страховые выплаты и неустойку.

«Мы считаем, что это совершенно справедливо. Государство должно гарантировать все социальные выплаты, в том числе страховые выплаты в отношении военнослужащих и лиц, приравненных к ним», — первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

Поправками также уточняются основания освобождения страховщика от выплаты страховой суммы. В перечень таких оснований включается наступление страхового случая вследствие совершения застрахованным лицом деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления, в случае прекращения уголовного дела в связи с гибелью (смертью) застрахованного лица, привлеченного в качестве обвиняемого.