В Москве малый бизнес получил новый вид гарантийной поддержки

Москва, , 11:23 — REGNUM Первое поручительство по аккредитиву, выданное Московским гарантийным фондом, позволило поставщику аэродромной спецтехники заключить сделку на сумму свыше 50 миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Фонд запустил новый вид поддержки для малых и средних компаний — поручительство по аккредитиву.

«Поручительства по аккредитиву позволяют расширить доступ предпринимателей к кредитным ресурсам и дополнительно стимулировать развитие компаний малого и среднего бизнеса в столице. Этот финансовый продукт существенно облегчает проведение товарных сделок и позволяет воспользоваться господдержкой без заключения кредитного договора. Поручительства покрывают до 70% аккредитива, но не более 100 миллионов рублей. Ставка по ним составляет 0,75% годовых», — заявил руководитель департамента Алексей Фурсин.

Первое соглашение достигнуто с компанией, которая производит объекты промышленной инфраструктуры и осуществляет поставки аэродромной спецтехники.

Аккредитив — это открытый в банке счёт, который даёт возможность зарезервировать необходимую сумму для осуществления торговых сделок. Счёт открывает покупатель на собственные средства или на условиях кредитного договора. В случае полного соблюдения участниками условий договора банк выплачивает определенную сумму средств получателю.

Схема с использованием аккредитива считается одной их самых надёжных для проведения расчётов.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) учрежден правительством Москвы в 2006 году как инструмент государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.