В Смоленской области приступили к реализации нацпроектов

Смоленск, , 11:21 — REGNUM В Смоленской области стартовала реализация национальных проектов — на территории региона планируется работа по 11 из 12 направлений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области 7 февраля, вопрос региональной составляющей национальных проектов обсуждался на рабочем совещании, которое провел губернатор Алексей Островский.

Всего, напомним, в соответствии с указом президента РФ, определены национальные проекты по 12 направлениям: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Смоленская область участвует во всех из них, кроме направления «Наука».

Глава региона, открывая совещание, отметил, что ключевой целью работы по реализации нацпроектов является качественное повышение уровня жизни, а также подчеркнул, что работа требует деятельного и активного участия от органов власти всех уровней, госструктур, каждого государственного, муниципального служащего. В связи с этим, отметил Островский, служебные контракты с вице-губернаторами и руководителями органов исполнительной власти с 1 марта будут заключаться сроком на шесть месяцев, а не на год, как это было ранее.

В рамках 10 национальных проектов и одной национальной программы в Смоленской области планируется реализовать 48 региональных проектов.

Как сообщила заместитель губернатора Оксана Лобода, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в области разработано семь проектов, направленных на снижение смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита, обеспечение каждого жителя региона современными технологиями профилактики, диагностики и лечения, а также создание единого цифрового контура в здравоохранении. На 2019 года запланировано приобретение передвижных десяти фельдшерско-акушерских пунктов, шести флюорографов и четырех маммографов. Новое оборудование получат также областные учреждения здравоохранения и ЦРБ, запланирован ремонт в районных детских поликлиниках. В рамках нацпроекта «Демография» разработано пять региональных проектов, в числе которых — поддержка семей с детьми, повышение качества жизни людей старшего поколения, мотивация к занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни. В 2019 году запланировано строительство футбольного поля с искусственным покрытием в городе Вязьме и строительство комплексной спортивной площадки в селе Пригорское Смоленского района. Также регион закупит 20 автомобилей, которые будут использоваться для организации проведения скрининговых исследований людям старше 65 лет, проживающим в сельской местности.

В рамках национального проекта «Образование» регион планирует реализовать восемь проектов. В 2019 году планируется завершить строительство пристройки средней школы №33 города Смоленска, вести в строй два новых детских сада на 150 мест каждый в поселке Миловидово и микрорайоне Королевка областного центра. Около 500 человек пройдут обучение по программам непрерывного образования, а еще 1300 детей — по программам ранней профессиональной ориентации.

По нацпроекту «Культура» областью разработаны три региональные проекта «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В регионе намерены реконструировать и капитально отремонтировать семь учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, оснастить детские школы искусств музыкальными инструментами, субсидировать некоммерческие организации на творческие проекты и др.

Вице-губернатор Ростислав Ровбель рассказал о планах по реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». Итогом работы должно стать увеличение доли граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан. Будет оказываться грантовая поддержка крестьянским, фермерским хозяйствам, господдержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам, увеличится количество активных микрозаймов, выдаваемых субъектам малого и среднего бизнеса.

По инициативе Алексея Островского Смоленская область включена в число «пилотных» регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, разработанного Российским экспортным центром и нацеленного на формирование эффективной инфраструктуры, активному использованию механизмов реализации экспортной поддержки бизнеса. Это обеспечит прирост количества экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Также, по плану, вдвое должны увеличиться объемы экспорта в приоритетных отраслях промышленности региона — деревообрабатывающей, алмазообрабатывающей и химической. В целях продвижения на внешние рынки экспортно-ориентированной продукции агропромышленного комплекса в области планируется построить оптово-распределительный центр общей мощностью 50 тысяч тонн единовременного хранения.

«Еще раз подчеркну, что Указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на всех нас возложена особая ответственность. Прошу всегда помнить, что наша работа будет оцениваться не по отчетам, а по реальным позитивным изменениям в жизни людей. Такую задачу поставил глава государства, мы обязаны ее выполнить», — отметил Алексей Островский.