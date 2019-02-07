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В Крыму открыли объездную дорогу вокруг Симферополя за 6 млрд

Экономика

В 2020 году участок дороги Дубки — Левадки станет важной частью трассы «Таврида»

Симферополь, 7 февраля 2019, 11:15 — REGNUM  В Симферополе открыли движение автомобилей по новой девятикилометровой объездной дороге, соединяющей трассы на Севастополь и Николаевку. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Участок объездной дороги Симферополя позволит разгрузить от транспорта центр крымской столицы. Дорога современная, полностью оборудована освещением, знаки все уже установлены, разметка есть», — отметил глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, на строительство этого участка в рамках ФЦП развития Крыма было выделено более 6,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по контракту объездную дорогу вокруг Симферополя должны были открыть на полгода ранее, но в связи с переносом газовых сетей и изъятием земельных участков, сроки её сдачи затянулись.

Читайте ранее в этом сюжете: Транспортная развязка в обход Симферополя близится к развязке

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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