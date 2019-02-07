Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Ярославле подорожает право на размещение торговых ларьков

Экономика

Бюджету нужны доходы

В Ярославле подорожает право на размещение торговых ларьков
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Ларек в Ярославле

Ярославль, 7 февраля 2019, 11:11 — REGNUM  Мэрия Ярославля увеличила базовую ставку начальной цены аукционов при размещении нестационарных торговых объектов. Постановление об этом издал заммэра Ярославля по социально-экономическому развитию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Базовая ставка увеличена на коэффициент 1,051, или на 5,1%. Городские власти объясняют это инфляцией.

В прошлом году бюджет Ярославля получил от аукционов на право размещения НТО около 11 млн рублей, а вместе с арендной платы доходы от ларьков составили около 30 млн рублей. Сейчас в городе с предпринимателями заключено более 680 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов.

При этом в среднем лишь каждые третьи торги заканчиваются заключением договора. Большая часть торговых мест не вызывает интереса у предпринимателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские предприниматели пытаются вернуть на улицы старые ларьки

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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