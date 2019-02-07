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В Китае срочно отзывают партию лекарств, заражённых ВИЧ

Экономика

Это 12 тыс. доз иммуноглобулина

Москва, 7 февраля 2019, 11:07 — REGNUM  В Китае срочно отзывают партию иммуноглобулина. По данным управления минздрава страны, партия этого лекарства может содержать ВИЧ-инфекцию, пишет «Медвестник».

Уточняется, что в подозреваемой в заражении СПИДом партии, которая уже поступила в продажу, насчитывается 12 тыс. доз иммуноглобулина.

Работа компании-производителя Meheco Xinxing Pharma приостановлена, оборудование арестовано.

Сейчас власти Китая выясняют, сколько инъекций могло быть сделано гражданам. Пока заражений ВИЧ не зафиксировано.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (885) называют проблему распространения ВИЧ-инфекции важной и актуальной для страны.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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