В Китае срочно отзывают партию лекарств, заражённых ВИЧ

Москва, 7 февраля 2019, 11:07 — REGNUM В Китае срочно отзывают партию иммуноглобулина. По данным управления минздрава страны, партия этого лекарства может содержать ВИЧ-инфекцию, пишет «Медвестник».
Уточняется, что в подозреваемой в заражении СПИДом партии, которая уже поступила в продажу, насчитывается 12 тыс. доз иммуноглобулина.
Работа компании-производителя Meheco Xinxing Pharma приостановлена, оборудование арестовано.
Сейчас власти Китая выясняют, сколько инъекций могло быть сделано гражданам. Пока заражений ВИЧ не зафиксировано.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (885) называют проблему распространения ВИЧ-инфекции важной и актуальной для страны.
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