Россия может потерять второе место по экспорту оружия — СМИ

Вашингтон, , 10:54 — REGNUM К 2020 году Франция может отодвинуть Российскую Федерацию со второго на третье место по экспорту вооружений. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад британского военно-политического ресурса Jane’s by IHS Markit.

По прогнозам экспертов, объем экспорта оружия из РФ в следующем году может составить $6,85 млрд, в то время как Франция поставит за рубеж вооружений на сумму $6,96 млрд.

Аналитики считают, что выходу Франции на второе место будет способствовать увеличение продаж истребителей Rafale и вертолетов «зарубежным клиентам».

По мнению экспертов британского военно-политического ресурса, в настоящее время «на покой по всему миру» уходит «большое количество российской техники», «тем самым ухудшая рынок запчастей и элементов поддержки этих систем».

Отмечается, что на первом месте по экспорту вооружений находятся США, которые в прошлом году поставили оружейной продукции на $32,75 млрд.

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