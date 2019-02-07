ААК «Прогресс» планирует привлечь студентов к разработке дизайна вертолётов

Владивосток, , 10:37 — REGNUM Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) получил предложение Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина о приёме на работу студентов для решения некоторых производственных задач. В частности, речь идёт о разработке дизайна новых вертолётов, сообщает 7 февраля пресс-служба вуза.

«Компания активно развивается в разных направлениях, мы нуждаемся и в специалистах, которых готовят во ВГУЭС», — приводят в вузе слова заместителя управляющего директора ААК «Прогресс» по управлению персоналом Евгения Макарова.

Отмечается, что особую заинтересованность представителя завода вызвали студенты Института сервиса моды и дизайна, поскольку талант молодых специалистов будет востребован при создании интерьера вертолёта. По итогам встречи представители «Прогресса» и ВГУЭС приступили к обсуждению деталей каждого из проектов, а сотрудники кадровой службы предприятия — к активной работе со студентами.

ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина выпускает боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», готовит серийный выпуск военно-морской модификации этой машины — вертолёта Ка-52 корабельного базирования и среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62. Входит в холдинг «Вертолеты России».

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