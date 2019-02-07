Если сберегательный банк Южной Кореи обанкротится, люди потеряют $5,8 млрд

Сеул, , 10:37 — REGNUM Если один из сберегательный банков Южной Кореи обанкротится, то сумма средств, на которую не распространяется закон «о страховании вкладов» составит 6,5 трлн вон (~$5,8 млрд), сообщает YTN.

По данным корпорации страхования вкладов Korea Deposit Insurance Corporation, по состоянию на конец сентября 2018 года в 79 сберегательных банках было больше 77 тыс. вкладчиков, которые держат в банке более 50 млн вон (~$44,663). В общей сложности в 79 банках находится 10,35 трлн вон (~$9,24 млрд).

Согласно новостному источнику, из всех денежных средств только 50 млн вон (~$44,663) могут быть защищены законом. Однако, 6,5 трлн вон (~$5,8 млрд) остается не защищенной. Это на 7,9% больше, по сравнению с предыдущим кварталом и на 28,8% больше, по сравнению с третьим кварталом 2017 года.

Однако, в последние годы сберегательные банки становятся более устойчивыми и предоставляют высокие депозитные ставки.

По данным Банка Кореи, в третьем квартале 2018 года средняя процентная ставка на депозит, равный одному году, в сберегательном банке SAVINGS BANKS равна 2,67%, в Mutual Finance — 2,17%, в Korean Federation of Community Credit Cooperatives — 2,43%.