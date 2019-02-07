Главгосэкспертиза не одобрила проект продления линии метро в Новосибирске

Новосибирск, , 10:21 — REGNUM Главгосэкспертиза не одобрила продление в Новосибирске Дзержинской линии метрополитена. Об этом рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Роман Дронов.

Мы планировали в прошлом году провести актуализацию Дзержинской линии. Мы её выполнили, однако, к сожалению, не получили положительного заключения Главгосэкспертизы на её продление, — цитирует «Деловой квартал» Дронова. — Мы в этом году должны закончить данную работу и получить положительное заключение.

Проект строительства станции «Спортивная», которая должна быть готова к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году в настоящее время проходит оценку у экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2019 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что новую станцию метрополитена к МЧМ-2023 начнут строить уже в текущем году. Помимо станции «Спортивная», по словам градоначальника, важно закончить доработку документации по продлению Дзержинской линии метро. Он подчеркнул, что без завершения Дзержинской линии метро, считать что власти подготовили транспортную инфраструктуру к проведению чемпионата нельзя.

Завершение строительства Дзержинской линии оценивается в 18 млрд рублей. На проектирование и строительство станции «Спортивная» необходимо около 2 млрд рублей.

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