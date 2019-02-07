Тысяча льготников – в очереди за землей: орловский СКР возбудил дело

Орел, , 10:21 — REGNUM Халатностью со стороны чиновников администрации Орла сочли ситуацию с нехваткой земельных участков для почти тысячи многодетных семей в Следственном управлении Следственного комитета по региону. Как сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-служба ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как считает следствие, с января 2016 года и до настоящего момента чиновниками управления муниципального имущества и землепользования города Орла, которые отвечают за обеспечение многодетных семей и иных категорий граждан земельными участками под строительство жилья, не приняли мер для формирования свободных земельных участков. Именно действия сотрудников администрации города, считают следователи, привели к тому, что в настоящее время в очереди на получение земельного участка находится 924 человека, в том числе 860 — многодетные.

Как сообщало ИА REGNUM, о проверке по факту нехватки земельных участков льготникам СКР сообщил еще в середине декабря. Между тем, подобная ситуация с выдачей бесплатной земли сложилась не только в Орле — за последнее время в районах области несколько многодетных семей выиграли суды у администраций. Сами власти ранее объясняли проблему тем, что подходящих земельных участков, с подведенной инфраструктурой, в регионе остро не хватает.

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