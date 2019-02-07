Оппозиция: власти ФРГ серьезно преуменьшают миллиардную «дыру» в бюджете

Берлин, , 10:24 — REGNUM В бюджете Германии, рассчитанном до 2023 года, образовалась «дыра» в €25 млрд. Такие данные озвучивает министерство финансов Германии. Однако оппозиция считает, что проблема серьезно занижена, пишет газета Die Welt 6 февраля.

Согласно подсчетам Свободной демократической партии Германии (СвДП), министерство финансов не включает в бюджет ряд государственных проектов.

«€80 млрд были бы более честным числом», — сказал газете эксперт СвДП по бюджету Отто Фрике.

По мнению Фрике, правительство слишком оптимистично рассматривает бюджетные проблемы. Пришло время пересмотреть и отменить некоторые запланированные государственные расходы.

4 февраля министр экономики, вице-канцлер Олаф Шольц сообщил об ухудшении экономической ситуации в стране, ожидаемом снижении налоговых поступлений на €5 млрд ежегодно и «дыре» в бюджете в размере €25 млрд. Еще в октябре 2018 года в Германии прогнозировался экономический рост на 1,8% в новом году, однако недавно министерство экономики изменило прогноз на 2019 год до 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе Германия взяла на себя дополнительные обязательства перед США и НАТО по увеличению расходов на оборону. Не называя конкретных планов и сумм, Берлин пообещал, что его расходы на армию превысят 1,5% ВВП к 2024 году. В настоящее время они составляют около 1,24% ВВП. США требуют, чтобы их союзники вкладывали в оборону по 2% своего ВВП.

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