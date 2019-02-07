Экспорт инженерной продукции Индии в 2019 г. составит $ 80 млрд

Нью-Дели, , 10:37 — REGNUM Согласно данным Совета по продвижению инженерной продукции к концу марта 2019 года (финансовый год) уровень экспорта инженерной продукции из Индии составит 80 млрд. долларов.

«В начале финансового года динамика роста составляла 10%-15%. Некоторые эксперты прогнозировали, что общая сумма экспортной инженерной продукции составит 90 млрд. долларов. В ноябре и декабре 2018 года объемы снизились, прежде всего из-за снижения торговли с США», — заявил официальный представитель Совета по продвижению инженерной продукции Рави Сехгал.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», ранее правительство прогнозировало, что эта сумма составит 85 млрд. долларов.

Сообщается, что данный показатель также связан с закрытием плавильного завода компании Sterlite Chopper.