Богатые южнокорейские семьи тратят в среднем 11 000 долларов в месяц

Сеул, , 12:24 — REGNUM Обеспеченные южнокорейские семьи тратят в четыре раза больше, чем их менее богатые соотечественники. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад Korean Wealth Report.

Семьи, чьё состояние превышает 898 000 долларов, тратят в месяц 11 тысяч долларов, что значительно выше, чем в среднем по стране. Примечательно, что семьи, проживающие в самых престижных районах столицы — Каннаме, Сонпха, Сочхо, склонны расходовать на 15% больше, по сравнению с теми, кто проживает в других районах Сеула.

Кроме того, в среднем, у каждой богатой семьи имеется 2−3 автомобиля, которые они меняют раз в шесть лет. Причём самым популярным брендом остаётся Mercedes-Benz, автомобили которого есть у 32%. Затем следует BMW, Hyundai, Kia и Audi.

Богатые южнокорейцы предпочитают инвестировать в недвижимость (27,2%), бизнес (20%), ценные бумаги (18,6%). Остальные либо получили своё состояние в наследство, либо разбогатели благодаря высоким зарплатам, свидетельствуют результаты исследования.