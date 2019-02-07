Hyundai и Kia переносят производство в развивающиеся страны

Сеул, , 10:38 — REGNUM Крупнейшие автопроизводители Южной Кореи Hyundai Motor и Kia Motors готовятся к расширению бизнеса и увеличению продаж. С этой целью планируется перенести часть производственных мощностей в развивающиеся страны, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад Корейской ассоциации автопроизводителей.

В качестве потенциальных локаций для новых заводов конгломератов рассматриваются Индия, Бразилия и Мексика, которые обладают развитой инфраструктурой, большими рынками сбыта, но при этом — дешевой рабочей силой, что позволяет сократить издержки и производить конкурентоспособную продукцию. Таким образом, южнокорейские автоконцерны смещают акцент со своих традиционных рынков — США и Китая, охваченных торговой войной.

В 2018 году Hyundai произвёл на своих зарубежных заводах, расположенных в Индии, Китае, США, Чехии, Турции, России и Бразилии 2,83 миллиона автомобилей, а Kia — 1,22 миллиона на предприятиях в Китае, Словакии, США и Мексике. При этом, наблюдается тенденция к росту производства в развивающихся странах и сокращению — в развитых и в Китае.