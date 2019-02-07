Крупнейшие южнокорейские компании выплатили рекордные дивиденды

Сеул, , 09:54 — REGNUM Несмотря на рекордное снижение биржевого индекса KOSPI, более чем на 20% в 2018 году, те иностранные инвесторы, которые предпочли не избавляться от акций южнокорейских компаний, получили рекордные дивидендные выплаты со стороны крупнейших конгломератов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование портала Chaebul.com

Общая сумма дивидендов четырёх крупнейших конгломератов — Samsung, Hyundai Motor, SK и LG — превысила 16 миллиардов долларов — это на 32,7% выше, чем в 2017 году. Причем половину из выплаченных средств получили иностранные инвесторы. Самой щедрой компанией из четырёх оказалась группа Samsung, которая в общем выплатила акционерам 10 миллиардов долларов.

2019 год, как ожидается, будет благоприятным для развития конгломератов, поэтому аналитики не исключают ещё бóльших дивидендов в будущем. Однако из-за возросшей стоимости акций доходность уже не будет столь высокой.