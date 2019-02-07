Нерезиденты потратили $3,6 млрд на покупку акций южнокорейских компаний

Сеул, , 15:47 — REGNUM Иностранные инвесторы возвращаются на фондовый рынок Южной Кореи, и биржевой индекс KOSPI прекратил своё длительное падение и устремился вверх. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В январе 2019 года нерезиденты купили южнокорейских ценных бумаг на 3,6 млрд долларов — это наибольший показатель за последние 45 месяцев. Последний раз схожий уровень был зафиксирован в апреле 2015 года, когда нерезиденты потратили 4,1 млрд.

Подобный приток средств оказался глотком свежего воздуха для задыхавшегося весь 2018 год индекса KOSPI, который за месяц вырос сразу на 8% и вернулся к уровню октября 2018 года.

Главный интерес иностранных инвесторов вызвала компания Samsung Electronics, а от акций SK Hynix предпочитали, напротив, избавляться. На эти две ценные бумаги пришлось 78% всех объемов торгов нерезидентов. Среди фаворитов оказались также акции KEPCO, Samsung SDI и LG Chem.