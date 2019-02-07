Треть граждан РФ подвергались психологическому насилию на работе

Москва, , 09:44 — REGNUM Подвергались психологическому насилию на работе (абьюзу) трети работающих граждан РФ (31%). Не сталкивались с этим 54% опрошенных. 15% не захотели отвечать. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

Под термином абьюз граждане понимают ситуации на работе, связанные с нарушением Трудового кодекса РФ.

Так, 39% опрошенных признались в принуждении их к сверхурочной работе и навязывание обязанностей без доплат. 20% отметили факты злоупотребления руководством властью.

С оскорблениями сталкивались 18% работающих, с унизительными высказываниями — 14%. Пожаловались на любовь работодателя к ненормативной лексике 11% опрошенных.

О попытках испортить репутацию и даже заманить в секту заявили 14% опрошенных. Примечательно, что мужчины чаще женщин сталкивались с психологическим давлением начальства — 34 и 28% соответственно.

Опрос проведен 31 января 2019 года в 319 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (80%), имеющих работу, удовлетворены условиями своего труда.

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