Тульские металлурги установили новый рекорд по выплавке чугуна

Тула, , 09:34 — REGNUM Очередной рекорд по месячной выплавке чугуна установили работники ПАО «Тулачермет». В январе текущего года при работе двух доменных печей они выплавили 216,8 тыс. тонн чугуна, что превышает максимум (215,2 тыс. тонн), зафиксированный в декабре прошлого года, сообщила пресс-служба Промышленного-металлургического холдинга (ПМХ).

«Позитивный тренд по выплавке чугуна связан с повышением эффективности работы доменных печей и использованием в шихте собственного качественного сырья», — пояснил вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.

Также на предприятии добились улучшения качества агломерата, увеличили производительность печей, что способствовало увеличению производства. Отмечается, что «Тулачермет» наращивает выплавку чугуна в течение четырех лет подряд. В 2018 году объём производства на предприятии вырос по сравнению с 2015 годом на 13,5% и составил 2,34 млн тонн.

Ранее в ПМХ сообщили о совместных фундаментальных исследованиях и прикладных работах в области порошковой металлургии и тугоплавких металлов. Новые технологии, как ожидается, позволят освоить производство новых материалов высокой чистоты.

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