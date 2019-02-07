Угольная пыль в СПВ Ванино: Шпорт боролся, теперь Фургал борется

Хабаровск, , 10:00 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал совершил инспекционную поездку в свободный порт Ванино. Главной темой визита главы региона стали возобновившиеся жалобы местных жителей на угольную пыль с территории Ванинского морского торгового порта. Фургал пообещал предметно разобраться в ситуации и, если выяснится, что здоровью жителей наносится вред, обратиться к высшему руководству страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С 2012 года в Ванино Хабаровского края продолжается спор между местными жителями и руководством стивидорной компании Ванинский морской торговый порт. В 2013 году в Ванино прошел митинг, на котором жители потребовали прекратить пыление. После этого массовые акции протеста проходили ещё дважды. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору края Вячеславу Шпорту, после чего перевозчик приобрел специализированную технику для пылеподавления — «пушки», снегогенератор. Пыление значительно сократилось, однако не исчезло полностью.

Жители Ванино, проживающие в непосредственной близости к порту, жалуются на то, что угольная пыль оседает на подоконниках в их квартирах, а также на то, что в бухте, где работает порт, черный «угольный» лёд.

Портовики не согласны с жалобами:

«Мы выполнили все пункты плана по безопасному функционированию порта. Установили снежные пушки, отгородили зоны отгрузки, ведём уборку пыли вакуумным погрузчиком», — сообщил генеральный директор порта Евгений Дмитраков.

Превышения ПДК (предельно допустимой концентрации вредных веществ) на границе порта и жилой зоны не зафиксировано.

Однако губернатору объяснений оказалось недостаточно. Фургал подчеркнул, что меры, принимаемые портовиками, недостаточны — пушки должны быть более мощными, а перевалка ведётся открытым способом.

«Я лично убедился в том, что ситуация в Ванино не простая. Уверен, коммерческие интересы предприятия не должны быть превыше здоровья людей. Поэтому мы ведём глубокий анализ экологической обстановки в посёлке. Закажем научное исследование влияния пыли на здоровье жителей, возьмём данные за последние пять лет. Я уже дал поручение посчитать число бронхолегочных заболеваний. Если наши догадки подтвердятся, будем принимать самые решительные меры, вплоть до обращения к высшему руководству страны», — сказал Фургал.

Второй угольный порт, который посетил губернатор, АО «Дальтрансуголь», СУЭК, не вызвал у него нареканий — порт новый, вынесен далеко за жилую зону, оснащен самым современным оборудованием, в том числе и новейшими системами пылеподавления, уголь перегружается закрытым способом.

Ситуация с пылением в Ванино остаётся на контроле у главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в старых, не модернизированных портах Дальнего Востока перегрузка угля вызывает нарекания у населения. Порты преимущественно расположены в непосредственной близости к жилой застройке, в результате жильцы окрестных домов страдают от угольной пыли. Аналогичная ситуация сложилась в приморской Находке и в портах Сахалина. Установить в портах старой постройки весь комплекс современного оборудования для пылеподавления технически невозможно, для этого необходима полная модернизация и очень большие затраты. Далеко не все стивидорные компании готовы на это пойти.