Скорая помощь совсем не скорая: в Приморье медперсонал массово увольняется

Уссурийск, Приморский край, , 09:20 — REGNUM Со станции скорой медицинской помощи в городе Уссурийск Приморского края с начала года уволилось 18 сотрудников. Из 13 бригад работают 11, да и те не до конца укомплектованы. Почему произошли массовые увольнения медперсонала станции — разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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На ситуацию с оттоком кадров со «скорой помощи» отреагировали местные власти: мэр Уссурийска Евгений Корж и чиновник департамента здравоохранения Тамара Курченко. Состоялось общее собрание коллектива и представителей власти.

Как выяснилось, главная причина увольнений — низкие зарплаты, а именно ниже, чем у коллег-владивостокцев.

«Нам стало известно, что во Владивостоке «на скорой» зарплаты увеличились. Вот люди и поувольнялись. Медработники совмещают по 1,5−2 ставки», — пояснил главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Федейкин.

Заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко, в свою очередь сказала, что проблема дефицита кадров в регионе наблюдается давно, и для её решения действуют различные меры и программы поддержки: «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсации и доплаты. И объяснила, в чём суть начислений зарплаты.

«Фонд заработной платы формируется из расчёта тарифа на застрахованное население. Если в Уссурийске медицинские полисы имеют 177 тыс. населения, а по нормативам на 10 тыс. населения приходится 1 бригада СМП, то эта цифра умножается на тариф, а затем из него формируется общий фонд», — пояснила Тамара Курченко.

Таким образом, в Уссурийске фонд заработной платы состоит из расчёта содержания 18 бригад, а, например, во Владивостоке, из расчёта содержания 64 бригад. При этом нехватка медицинских работников во Владивостоке такая, что сформированы только 25 бригад. Исходя из этого, работники станции скорой помощи могут получать стимулирующие и компенсаторные выплаты в увеличенном размере. Но и вызовов они обслуживают в два раза больше. При полной укомплектованности штатов заработная плата фельдшера во Владивостоке не будет отличаться от заработной платы в Уссурийске.

«Сейчас заработная плата работников скорой помощи формируется так, что гарантированная её часть составляет от 30 до 35%. На СМП Уссурийска, в частности, она составляла 33 процента, или 8 000 рублей. С конца I квартала заработная плата будет начисляться по-новому. Ее обязательная часть составит 55 процентов, это около 12 000 рублей. На эту сумму будут накручиваться прочие выплаты — стимулирующие и компенсаторные. Соответственно, реальная заработная плата работников увеличится», — добавила замдиректора департамента здравоохранения.

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По словам Евгения Коржа, молодые специалисты сегодня могут получать подъемные, дополнительные надбавки к зарплате в размере 10 тыс. рублей, компенсацию за наём жилья до 20 тыс. рублей и частичную компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Водители станции скорой помощи жаловались не только на низкую заработную плату, но и на то, что им приходится носить носилки с пациентами и убирать автомобили.

«Влажная уборка автомобиля и транспортировка больного входит в должностные обязанности водителя автомобиля скорой помощи, соответственно и заработную плату за это начисляют, — пояснил Александр Федейкин. — Но дополнительно мы ещё и доплачиваем за контакт с биологическими жидкостями 2400 рублей на ставку. Если водитель работает больше, то выплата увеличивается. Также в 2015 году мы провели специальную оценку рабочего места водителя и установили надбавку за особые условия труда — 4% от оклада. При этом водителям положено еще дополнительно 7 дней к отпуску».

Коллектив уведомили, что до конца февраля специалистами департамента здравоохранения будет проведена полная проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Об итогах будет сообщено всем работникам станции медицинской помощи.

На данный момент, по официальным данным в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Уссурийска» работает 216 человек, из них 11 врачей, 120 среднего медперсонала, 56 водителей, 29 человек прочего персонала. Средняя заработная плата у врачей составляет 70 035 рублей, у среднего медицинского персонала — 37 853 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы в здравоохранении в Приморье возникли не вчера. Причем во всех муниципалитетах они схожи — нехватка специалистов, низкие зарплаты, отсутствие высокотехнологичного оборудования в больницах и поликлиниках. Ведь, если в больших городах ещё можно как-то получать медпомощь, то периферийные вынуждены даже закрывать ФАПы, стационары и поликлиники потому что работать в них некому.

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