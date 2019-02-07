«Подарок области»: в Зауралье появится ещё одна ТОСЭР

Катайск, Курганская область, , 09:23 — REGNUM В Курганской области будет создана третья территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Катайске. Решение было озвучено 6 февраля в правительстве России на рабочем совещании с главами субъектов Российской Федерации под председательством министра экономического развития Максима Орешкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

В результате создания ТОСЭР на территории города Катайска будет привлечено порядка 600 млн рублей инвестиций, создано более 800 рабочих мест, дополнительные доходы бюджетов от реализации инвестпроектов составят более 600 млн рублей, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономического развития Курганской области.

ТОСЭР создается в границах моногорода на 10 лет. Резиденты ТОСЭР получают максимум преференций: льготы по налогу на прибыль, во внебюджетные фонды вместо 30% будут отчисления в размере 7,6%, а также по налогу на имущество, низкие страховые взносы, возможность пользования займами фонда моногородов и другие преимущества для развития бизнеса.

В настоящее время в Курганской области созданы две ТОСЭР — это «Варгаши» и «Далматово». К ним добавится третья.

В Курганской области называют создание ТОСЭР в Катайске подарком к 76-летию региона, которое отмечалось 6 февраля.

Напомним, создание в депрессивных региональных экономиках России территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), как технологических кластеров, началось с принятием Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

Читайте ранее в этом сюжете: Инвестициям в экономику Курганской области приказано «стартануть»