За лекарством сыну американец ездит в Канаду: дома оно стоит $53 тыс

Вашингтон, , 09:19 — REGNUM В США стоимость некоторых лекарств настолько высока, что люди вынуждены принимать чрезвычайные меры, сообщает 6 февраля CBS.

Американский гражданин Джон Игли рассказал, что у его сына заболевание, из-за которого он начал терять волосы в седьмом классе. Сработало только одно лекарство, но медицинская страховка его не покрывает. В итоге каждые три месяца отец ездит в Канаду, чтобы купить это средство:

«Вот так сейчас я плачу $15 000 в год за это лекарство, стоимость которого в США $53 000 — что, по моему мнению, мягко говоря, преступно, — говорит Игли, — нет причин, почему американец должен платить в три раза больше, чем кто-то в Канаде, Европе или Мексике».

Это мнение было поддержано президентом США Дональдом Трампом в его послании к Конгрессу:

«Я прошу Конгресс принять закон, который, наконец, возьмет на себя проблему глобального нахлебничества и обеспечит справедливость и прозрачность цен для американских пациентов», — заявил президент.

На прошлой неделе администрация предложила «правило снижения цен на отпускаемые по рецепту лекарства… путем поощрения производителей передавать скидки непосредственно пациентам» вместо предоставления этих скидок посредникам, известным как менеджеры аптечных льгот (PBM). По словам Трампа, «это историческое действие» приближает страну к новой системе, «которая ставит американских пациентов на первое место, принося новую прозрачность на рынки рецептурных препаратов». План администрации не нравится менеджерам аптечных льгот, которые опасаются, что это подорвет их способность торговаться с производителями лекарств за более низкие цены.

Express Scripts, приобретенный в прошлом году Cigna, является одним из крупнейших в стране PBM.

«Нас обвиняют в том, что мы являемся посредниками, но реальность заключается в том, что самые сложные работодатели и планы в области здравоохранения нанимают нас, чтобы управлять лучшим уходом по более низкой цене, — утверждает Стив Миллер, исполнительный вице-президент и главный клинический директор Cigna, — в отсутствие PBM пациенты или планируемые спонсоры будут ежегодно тратить буквально миллиарды и миллиарды».

Тем временем гражданам советуется сравнивать цены в аптеках: одно и то же лекарство может стоить 8 долларов в одной аптеке и 58 долларов — в соседней.

Как бы скоро не состоялась реформа, для Иигли и его сына это уже медленно:

«Для моего сына лекарство бесценно. Оно дало ему совершенно новую личность, оно значило для него все. Это сильно изменило его и его самоощущение».