Рубль вынужден перейти к отступлению

Москва, , 09:04 — REGNUM Рубль, вероятно, исчерпал причины для роста и сегодня, 7 февраля, будет вынужден перейти к отступлению. Особенно заметными потери рубля могут быть против американского доллара, который с начала этой неделе наступает по широкому спектру валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«В подтверждение именно такого сценария развития событий можно рассмотреть реакцию российской валюты на последние положительные для него события. Точнее говоря отсутствие, какой либо реакции, что является очень показательным моментом», — отметил эксперт.

Несмотря на неожиданно сильные данные по ВВП России, на сокращение объема покупки валюты Банком России в 1,5 раза и удачные размещения ОФЗ российским Минфином, рубль так и не смог значительно укрепиться.

«Так что 7 февраля российская валюта будет иметь все шансы начать отступление и в течение дня смещаться к верхней границе дневного торгового диапазона, к доллару США 65,30−66,30 и к евро 74,40−75,40», — считает Быков.

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