За год продовольственные товары в Казахстане подорожали на 5,8%

Астана, , 09:00 — REGNUM В январе 2019 года цены на продовольственные товары выросли на 5,8% по сравнению с январем 2018 года, сообщили в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За год средняя цена на рис выросла на 10,4%, до 317 тенге (55,2 рубля) за килограмм, на сахар — на 23,7%, до 240 тенге (41,8 рубля). Среди овощей картофель подешевел на 29%, до 86 тенге (15 рублей) за килограмм, морковь — на 16,3%, до 97 тенге (16,9 рубля).

В конце января 2019 года килограмм колбасной продукции в среднем стоил 2030 тенге (354 рубля), что на 10% больше, чем в январе 2018 года. Свинина подорожала на 6,8%, до 1320 тенге (230 рубля), баранина — на 5,9%, до 1383 тенге (241 рубль), говядина — на 6,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года инфляция в Казахстане составила 0,7%, в годовом выражении — 5,3%. Цены на продовольственные товары выросли на 5,1%, на непродовольственные — на 6,4%.

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