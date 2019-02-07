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Египет и Танзания построят совместный завод — министр животноводства

Экономика

Завода такого уровня нет в Центральной и Восточной Африке

Додома, 7 февраля 2019, 08:45 — REGNUM  Министр животноводства и рыбной ловли Танзании Лухага Мпина рассказал о намерении правительств Египта и Танзании построить совместный завод по переработке мяса и шкур, сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Мпина объявил об этом после встречи египетской делегации, возглавляемой министром сельского хозяйства Египта Эззалдином Абоусстейтом.

«Мы собираемся построить большой завод по переработке мяса и шкур. Такого завода нет в Центральной и Восточной Африке», — прокомментировал Мпина.

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Животноводство
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