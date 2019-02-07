Египет и Танзания построят совместный завод — министр животноводства

Додома, , 08:45 — REGNUM Министр животноводства и рыбной ловли Танзании Лухага Мпина рассказал о намерении правительств Египта и Танзании построить совместный завод по переработке мяса и шкур, сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Мпина объявил об этом после встречи египетской делегации, возглавляемой министром сельского хозяйства Египта Эззалдином Абоусстейтом.

«Мы собираемся построить большой завод по переработке мяса и шкур. Такого завода нет в Центральной и Восточной Африке», — прокомментировал Мпина.