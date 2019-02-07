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В 2018 году налоговые поступления в бюджет Казахстана выросли на 16%

Экономика

Доля налога на добавленную стоимость составила 37,1%

Астана, 7 февраля 2019, 08:36 — REGNUM  По итогам 2018 года налоговые поступления в государственный бюджет Казахстана составили 7,9 трлн тенге ($21 млрд), что на 15,8% больше, чем в 2017 году. Об этом 7 февраля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

В структуре налоговых поступлений доля налога на добавленную стоимость составила 37,1%, корпоративного налога — 30,7%, индивидуального подоходного налога — 15,3%, социального налога — 11,3%, акцизов — 5,7%.

Напомним, с 1 января 2019 года в Казахстане вступили в силу изменения в законодательстве, которые предполагают 90-процентное уменьшение налогооблагаемой части дохода для работников с низким заработком.

Это условие распространяется на работников с заработной платой ниже 63,1 тыс. тенге ($167) в месяц. Индивидуальный подоходный налог по ставке 10% будет распространяться на 10% дохода.

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Экономика Казахстана
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