За пять лет доля золота в международных резервах Казахстана удвоилась

Астана, , 08:15 — REGNUM В 2018 году доля золота в международных резервах Казахстана составила $14,4 млрд или 46,5% от общего объема резервов. Об этом 7 февраля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

По данным финансового регулятора, доля золота в международных резервах в 2017 году составляла 40,3%, в 2013 году — 22,5%. Казахстан занимает 15-е место в мире по объему запасов золота — 341,2 тонны, что на 50 тонн больше, чем в 2017 году.

По итогам 2018 года объем добычи золотосодержащих руд в Казахстане составил 20,8 млн тонн, что на 5,6% больше, чем в 2017 году. За год в республике было произведено 19,7 млн тонн золота.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года международные резервы Казахстана составили $30,9 млрд. С учетом активов Национального фонда международные резервы составили $88,6 млрд.

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