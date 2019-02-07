В Новороссийском порту усовершенствовали перевалку подсолнечного масла

Новороссийск, Краснодарский край, , 07:54 — REGNUM Предприятие Новороссийского морского торгового порта (НМТП) приступило к реализации новой технологии перевалки подсолнечного масла с использованием резервуаров, сообщила пресс-служба компании «Транснефть».

В январе этого года 2019 года предприятие погрузило подсолнечным маслом три танкера с использованием резервуарного парка. Дедвейт обрабатываемых танкеров — до 40 тысяч тонн. В текущем году планируется достигнуть мощности перевалки в 0,6−0,7 млн тонн подсолнечного масла.

Отмечается, что потребителями российского подсолнечного масла являются Египет, Турция, Индия, Сирия. Первая партия продукта была перевалена в конце ноября 2018 года. Груз доставлялся в торговый порт по железной дороге, а затем направлялся в танкер.

Терминал ООО «ИПП» — входит в группу НМТП, специализируется на экспортно-импортных операциях с нефтепродуктами и минеральным удобрением КАС-32 (карбамидно-аммиачная смесь) и растительным маслом.

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