31% студентов в Южной Корее получат национальную стипендию в 2019 году

Сеул, , 07:47 — REGNUM В 2019 году 31% студентов Южной Кореи получат национальную стипендию, сообщает The Korean Economic Daily.

7 февраля Министерство образования Республики Корея опубликовало сегодня документ «План Национальной стипендиальной программы на 2019 год», согласно которому 690 тыс студентов из 2,19 млн получат национальную стипендию.

Известно, что количество студентов, которые получат стипендию увеличилось на 25 тыс человек, так как в 2018 году 665 тыс студентов получили национальную стипендию.

Национальная стипендия — стипендия, которую получают студенты, соответствующие определенным стандартам успеваемости (B0 или 80б и выше).

Бюджет национальных стипендий в 2019 году составил 3,6 трлн вон (~$3,2 млрд), что на 79,5 млрд вон (~$71,01 млн) меньше, чем в 2018 году.