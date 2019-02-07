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Президент АОО «Назарбаев университет» возглавил «Цеснабанк»

Экономика

Брокерская компания First Heartland Bank выкупила контрольный пакет акций у АО «Цеснабанка»

Астана, 7 февраля 2019, 07:57 — REGNUM  Председателем совета директоров АО «Цеснабанка» назначен президент АОО «Назарбаев университет» Шиего Катсу, сообщили 6 февраля в пресс-службе университета.

Катсу также является председателем попечительского совета АОО «Назарбаев интеллектуальные школы». Ранее он занимал руководящие должности в структурах Всемирного банка и руководил реформами финансового сектора в странах Азии, Европы и Африки.

Кроме того, председателем правления «Цеснабанка» стал бывший заместитель председателя правления брокерской компании First Heartland Bank Бекжан Пирматов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля брокерская компания First Heartland Bank выкупила контрольный пакет акций у АО «Цеснабанка». Ранее «Фонд проблемных кредитов» купил у банка сельскохозяйственные кредиты на 604 млрд тенге ($1,6 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане брокерская компания выкупила контрольный пакет «Цеснабанка»

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Экономика Казахстана
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