Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж

Экономика

За январь его продажи составили 4187 покупателей

Москва, 7 февраля 2019, 07:41 — REGNUM  Кроссовер Hyundai Creta в январе стал самым покупаемым на российском рынке автомобилем, публикует результаты исследований рынка аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

По итогам январским продаж лидерами стали: Hyundai Creta — 4187 машин (на 9% машин больше, чем годом ранее), KIA Sportage — 2761 автомобилей (-10%), внедорожник Renault Duster — 2338 проданных машин (-7%).

В пятерку продаваемых машин попали LADA 4×4 — 2048 автомобилей (-1%) и Volkswagen Tiguan — 1716 автомобилей (продажи остались на прошлогоднем уровне).

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