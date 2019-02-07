США преподнесли приятные сюрпризы рынку нефти

Москва, , 07:14 — REGNUM На лондонской товарной бирже 6 февраля цена нефти Brent снова пошла в рост. К вечеру баррель Brent вырос на 0,84%, до $62,49. Вышедшие данные о коммерческих запасах нефти в США положительно повлияли на рост цены, который в течение дня был не слишком уверенным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Товарные запасы нефти за неделю выросли на 1,263 млн баррелей, хотя рынок ждал намного большего роста — на 2,18 млн. Сравнительно небольшой рост коммерческих запасов оказался приятным сюрпризом для нефтяных «быков».

Кроме того, в среду американская деловая газета The Wall Street Journal выпустила статью о том, что Саудовская Аравия рассчитывает на более тесное партнерство с Россией и ОПЕК, в том числе в будущем не исключено формирование постоянно действующего соглашения ОПЕК и России для цели регулирования предложения на нефтяном рынке.

Это вызвало на рынке умеренный оптимизм. В связи с этим прогноз по цене на нефть марки Brent на сегодня, 7 февраля, немного скорректировался, до $61,50−63 за баррель.

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