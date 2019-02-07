На рубль негативно повлияли данные по инфляции в январе

Москва, , 07:09 — REGNUM Рубль 6 февраля не смог продолжить повышательную тенденцию и отступил перед долларом и евро. Тем не менее российская нацвалюта с утра испробовала уже привычную тактику, повышаясь только по отношению к евро и дешевея к доллару. Но к закрытию торгов в среду рубль упал к обеим валютам: к доллару — на 0,3%, а к евро — очень незначительно, всего на 0,02%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Выступление президента США Дональда Трампа с ежегодным обращением к нации 5 февраля поздно вечером было неоднозначно воспринято мировыми финансовыми рынками. Россию Трамп в обращении практически проигнорировал, если не считать тезиса о выходе США из договора по РСМД и желании президента США заключить новый договор, возможно, не только с Россией, но и с Китаем.

Вышедшие 6 февраля данные по инфляции в России за январь оказались довольно мрачными, хотя и предсказуемыми: индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 5%, а по сравнению с декабрем поднялся на 0,8%. Данные по инфляции негативно повлияли на рубль.

Аукционы Минфина по размещению ОФЗ 6 февраля прошли очень удачно. В среду на Московской бирже было размещено два выпуска ОФЗ-ПД № 26 225 с погашением в мае 2034 г. и 26 226 с погашением в октябре 2026 г. Выпуск «длинных» облигаций» 26 225 объемом 15 млрд руб. был размещен полностью, со средневзвешенной доходностью 8,33% годовых.

Выпуск семилетних ОФЗ 26 226 объемом 20 млрд руб. также был полностью размещен под средневзвешенную доходность 8,09% годовых. Как видим, Минфин решил не рисковать с большими объемами выпусков, а небольшие объемы размещаются достаточно успешно.

Цена на нефть смеси Brent к вечеру среды выросла на 0,84%, до $62,49 за баррель. Индекс российских государственных облигаций RGBI к вечеру среды вырос на 0,07%. Курс евро к доллару 6 февраля снова упал, на этот раз на 0,33%, видимо, на фоне роста доллара после амбициозного обращения Трампа к американскому народу.

Исходя из макроэкономической ситуации, прогноз по курсу доллара на сегодня, 7 февраля, немного повышается, до 65−66,50 руб., прогноз по курсу евро остается на уровне 74,60−75,50 руб.

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