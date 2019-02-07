Оффшор на острове Русский: технопарк, центр компетенций, отели и «спа»

Владивосток, , 04:43 — REGNUM Во Владивостоке на острове Русский планируют построить технопарк для учёных. Об этой и других темах рассказал журналистам полномочный представитель президента России по ДФО Юрий Трутнев 6 февраля на пресс-конференции по развитию макрорегиона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Трутнев: «Преференции дальневосточникам считаю бессмысленными»

Напомним, с августа 2018 года остров Русский считается оффшорной зоной. По мнению полпреда Трутнева, необходимо интенсифицировать освоение острова Русский и сделать его научным ядром ДВФУ. Активная научная деятельность приводит к появлению перспективных проектов и стартапов, которые могут заинтересовать крупных инвесторов.

«Мы идем по нескольким направлениям. Уже попросили крупные компании открыть там свои представительства, своего рода центры кристаллизации научных кадров и разработок. Уже зашли «Газпром», «Роснефть», «Росатом». Но мы понимаем, что этого мало. Планируется создание и технопарка, где молодые ученые ДВФУ и студенты смогут реализовывать свои идеи. Сейчас очень высока конкуренция в этой сфере, и мы готовы соответствовать», — отметил Юрий Трутнев.

Также полпред акцентировал, что сейчас идёт разработка концепции того, как сделать остров Русский центром развития инновационных технологий. В планах: создание конгрессно-выставочного центра, начать строительство которого намерены в 2020 году. По словам Трутнева, именно здесь в дальнейшем будут проводить Восточный экономический форум.

В ходе пресс-конференции немецкий журналист спросил об инфраструктуре на острове Русский — до места, где зарегистрировался первый резидент оффшорной зоны иностранец не смог попасть по причине отсутствия дороги.

«Попасть туда было сложно, дороги нет, и таксисты отказываются туда ехать. Как вы планируете развивать инфраструктуру острова?», — сказал журналист.

Юрий Трутнев ответил, что освоение острова Русский в настоящее время будет усилено. Кроме того, планируется значительное освоение территории.

«Мы с Олегом Николаевичем Кожемяко (губернатор Приморья — прим.) говорили на эту тему. Начнем строительство на острове Русский ряда культурных учреждений, по поручению президента построим хореографическое училище. Дальше будем строить Центр компетенций и следующее, что Олег Николаевич предлагает, и я это полностью поддерживаю, строительство рекреационной инфраструктуры — гостиницы, «спа» на берегу моря. На мой взгляд, как ни странно, это связано с наукой, если на острове Русский будут хорошие условия для жизни, то шансов привлечь туда людей, которые хотят заниматься технологиями будет больше, поэтому это тоже будем развивать», — ответил Трутнев.

Читайте также: Путин предложил создать центр цифрового развития на острове Русский

Как сообщало ИА REGNUM, остров Русский, как и Владивосток находятся под пристальным внимание высшего руководства страны. Так, в ходе выступления на Восточном экономическом форуме — 2018 президент Владимир Путин сказал о необходимости создания на Русском центра цифрового развития.

По мнению главы государства, кибербезопасность, разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи «больших данных» должны стать основными направлениями центра.

В сентябре состоялась закладка первого камня парка природы Дальнего Востока и музея амурских тигров состоялась на острове. Также председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым утверждаются параметры реализации проекта по созданию во Владивостоке театрально-образовательного и музейного комплекса.

Читайте также: Парк природы Дальнего Востока заложен в Приморье