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Месторождение Эль-Шарара на юге Ливии восстановит работу в марте — NOC

Экономика

Нефтяное поле до захвата исламистами давало до 315 тыс. баррелей в день

Триполи, 6 февраля 2019, 23:50 — REGNUM  Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) подтверждает захват нефтяного поля Эль-Шарара «Ливийской национальной армией» генерала Халифы Хафтара, 6 февраля передает агентство Reuters.

По словам представителей NOC, добыча нефти на крупнейшем месторождении юга Ливии может быть восстановлена уже в марте текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля ЛНА сообщила об «освобождении» от боевиков месторождения Эль-Шарара на юге Ливии. Нефтяное поле до захвата исламистами давало до 315 тыс. баррелей нефти в день.

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