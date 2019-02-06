Танкеры с нефтью из России и Казахстана застряли на входе в пролив Босфор

Анкара, , 23:08 — REGNUM Российские и казахстанские танкеры, загруженные нефтью, застряли на входе в проливы Босфор и Дарданеллы из-за новых правил прохождения этих проливов, которые в конце 2018 года ввели власти Турции. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.

На данный момент прохода через Босфор и Дарданеллы ожидают 55 танкеров, в том числе 21 танкер suezmax и 26 танкеров класса аframax. В основном это российские и казахстанские танкеры. Суммарно они транспортируют 41 млн баррелей нефти.

Стоит отметить, что еще накануне прохода через Босфор и Дарданеллы со стороны Черного моря ожидали 51 танкер общей емкостью в 38,7 миллиона баррелей нефти.

В начале 2019 года для прохождения проливов Босфор и Дарданеллы стали скапливаться рекордные очереди из-за того, что власти Турции ввели новые правила прохождения этих водных артерий. Согласно изменениям, большее количество судов должно сопровождаться буксирами.

Если раньше для прохождения из Черного моря в Эгейское приходилось ждать очереди 5−6 дней, то теперь корабли ждут 16 дней. При прохождении из Эгейского моря в Черное ранее требовалось 6 дней, а теперь 14 дней.