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Трамп предложил на пост главы Всемирного банка замминистра финансов США

Экономика

Новый президент Всемирного банка должен быть назначен до середины апреля

Трамп предложил на пост главы Всемирного банка замминистра финансов США
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Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Вашингтон, 6 февраля 2019, 22:47 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов страны Дэвида Мэлпаса на должность президента Всемирного банка, передаёт 6 февраля Agence France-Presse.

Сообщается, что в финансовом ведомстве США Мэлпас отвечал за международное сотрудничество. При этом чиновник известен своей критикой деятельности Всемирного банка.

Напомним, ранее президент Всемирного банка Джим Ён Ким объявил об уходе в отставку с 1 февраля. Правление банка планирует избрать нового президента до середины апреля 2019 года.

Отметим, что в числе возможных кандидатур на должность главы Всемирного банка в американских СМИ назывались дочь главы Белого дома Иванка Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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