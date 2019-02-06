Трамп предложил на пост главы Всемирного банка замминистра финансов США

Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру заместителя министра финансов страны Дэвида Мэлпаса на должность президента Всемирного банка, передаёт 6 февраля Agence France-Presse.

Сообщается, что в финансовом ведомстве США Мэлпас отвечал за международное сотрудничество. При этом чиновник известен своей критикой деятельности Всемирного банка.

Напомним, ранее президент Всемирного банка Джим Ён Ким объявил об уходе в отставку с 1 февраля. Правление банка планирует избрать нового президента до середины апреля 2019 года.

Отметим, что в числе возможных кандидатур на должность главы Всемирного банка в американских СМИ назывались дочь главы Белого дома Иванка Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.