На Уолл-стрит царит «неопределенность» из-за торговых споров с Китаем

Нью-Йорк, США, , 22:34 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США слабо изменились с начала торгов — на Уолл-стрит царит атмосфера «неопределенности» из-за продолжающихся торговых споров с Китаем, 6 февраля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 12,02 пункта (0,05%), до 25 399,50 пункта, индекс S&P 500 снизился на 6,13 пункта (0,22%), до 2731,57 пункта, индекс Nasdaq снизился на 27,05 пункта (0,37%), до 7375,04 пункта.

«Неопределенность продолжающихся торговых переговоров с Китаем нависла над рынком. Как только будет уверенность в результате — рынок вздохнёт с облегчением», — считает директор по инвестициям YCG Enhanced Fund Брайан Яктман.

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