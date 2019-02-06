Чиновникам района в Чувашии понадобился тонированный Renault за 1 млн

Чебоксары, , 22:08 — REGNUM В Ибресинском районе в Чувашии планируют приобрести «для нужд администрации» легковой автомобиль Renault Duster. На новую иномарку из бюджета готовы потратить 1 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Властям Ибресинского района понадобился автомобиль Renault Duster. Иномарку, начальную стоимость которой определили в размере 1 млн рублей, приобретут «для нужд администрации Ибресинского района» за счёт муниципального бюджета. Для участия в аукционе необходимо будет внести 5 тыс. рублей (0,5% от начальной цены муниципального контракта).

Согласно техническому заданию, гарантия на новую иномарку должна действовать три года, «или 100 тысяч километров пробега автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше) с даты подписания товарной накладной, акта приема-передачи товара». Цвет автомобиля — коричневый.

В состав комплектации Renault Duster должны, к примеру, входить «лёгкая тонировка стекол», «передние и задние бамперы новой формы», «накладка на дверь багажника с названием Duster с объёмными буквами», передние фары с двойной оптикой, подсветка багажного отделения, пакет шумоизоляции, режим Eco mode, рециркуляция воздуха, обогрев заднего стекла, аудиосистема, кондиционер, полка багажника с отделениями для мелочей, 12-вольтовая розетка для задних пассажиров, адаптация двигателя к запуску в холодном климате.

Отметим, общий объём доходов и расходов бюджета Ибресинского района на 2018 год (согласно редакции от 30 ноября 2018 года) был утверждён в размере 465 158,128 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления — 395 400,889 тыс. рублей, остальные поступления — в размере 69 757,234 тыс. рублей.