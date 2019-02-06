Руденя: В Тверской области создадут 10 образовательных кластеров

Тверь, , 21:46 — REGNUM Десять производственно-образовательных кластеров планируется создать в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства по итогам совещания по развитию системы профобразования, которое провел 6 февраля губернатор Игорь Руденя.

«В развитии системы профессионального образования необходим чёткий ориентир на специальности, востребованные в экономике Тверской области. Важно обеспечить трудоустройство наших выпускников на территории региона», — сказал Игорь Руденя.

Промышленно-образовательные кластеры — агропромышленный, медицинский, социокультурный, транспортно-логистический, кластеры информационных технологий, машиностроения, строительства и ЖКХ, лёгкой промышленности, сервиса и туризма, кластер подготовки кадров для отрасли образования — планируется создать в ходе реализации в регионе нацпроекта «Образование». Программа «Молодые профессионалы», созданная в рамках проекта, нацелена на модернизацию профессионального образования через внедрение практико-ориентированных и гибких образовательных программ. При каждом кластере будут созданы координационные советы с участием представителей колледжей, отраслевых предприятий, исполнительных органов государственной власти региона, Главного управление по труду и занятости Тверской области, школ.

Предполагается проводить и профориентационные мероприятия, организовывать практики и стажировки студентов и начинающих специалистов, внедрять наставничество, обеспечивать трудоустройство выпускников и временное трудоустройства подростков, участвовать в формировании контрольных цифр приёма в колледжи и вузы в соответствии с ситуацией на рынке труда.

Добавим, что сегодня в Тверской области действует 45 профессиональных образовательных организаций, где обучаются более 24 тысяч человек. В этом году запланировано участие области в апробации демонстрационного экзамена по стандартам «Молодые профессионалы» (WorldSkills), создание Центра опережающей профессиональной подготовки — оператора ресурсов региона по внедрению профессиональных программ. Кроме того, предполагается открыть учебно-методический центр обучения людей с инвалидностью для внедрения программ инклюзивного профессионального образования.