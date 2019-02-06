Эксперт о премии «Немалый бизнес»: «молодым везде у нас дорога»

Москва, , 21:26 — REGNUM В среду, 6 февраля, президент России Владимир Путин встретился с победителями национальной премии «Немалый бизнес — 2019» и дал им несколько полезных советов на будущее.

Встреча прошла в представительском кабинете Кремля. Лауреаты премии коротко рассказали главе государства о том, что представляет собой бизнес каждого. Путин живо интересовался объемом производства, количеством работающих сотрудников, тем, кто является идейным вдохновителем каждого стартапа, а также оказывает ли государство и муниципальные власти какую-либо помощь. Он поблагодарил уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, главу Минэкономразвития Максима Орешкина и помощника президента Андрея Белоусова за саму идею провести такой конкурс и поддержать молодых предпринимателей.

«Премия «Немалый бизнес» оказалась неожиданно резонансной и статусной. На встречу с победителями премии неожиданно прибыл президент РФ Владимир Путин, тем самым продемонстрировав активную поддержку малому бизнесу. Мы привыкли видеть его сторонником госкорпораций, госкапитализма, как человека, который решает вопросы с Северными потоками, Турецким потоком, с «Силой Сибири», Ростехами и прочими гигантскими проектами, которые стоят миллиарды», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев.

«Внимание к малому бизнесу неожиданно со стороны президента, логичнее было увидеть там председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Владимир Путин поздравил победителей очень тепло, премии очень достойные. Все победители премии, кого мы сегодня видели, занимаются очень полезными, прорывными темами. При этом видно, ребята очень молодые, а уже такие молодцы», — считает эксперт.

«И то, что у нас доля малого бизнеса в стране растет, это очевидно. я могу сказать даже по своим знакомым — те, кто раньше работали «в черную» сейчас обзавелись малыми предприятиями, зарегистрировали свой бизнес и легально функционируют. И, кстати, не видят никаких бюрократических проблем. Сейчас в Москве зарегистрировать ИП занимает два часа, очень легко получить патент на работу. То есть, все те «рогатки», которые раньше ставились бизнесу, сейчас действительно исключаются. Очень хорошо, что Сбербанк помог ‑ и этому конкурсу, и то, что сейчас они открывают очень хорошие программы поддержки для малого бизнеса, делают для них отдельные офисы, своеобразные МФЦ для бизнеса. Так что, как говорится, «молодым везде у нас дорога», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премия «Немалый бизнес» была учреждена в декабре 2018 года по инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Заявки на участие в конкурсе подали 25 тыс. участников. Конкурс проводился по шести номинациям

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