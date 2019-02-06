Железнодорожный обход Краснодара торжественно открыт

Краснодар, , 21:23 — REGNUM Железнодорожный обход Краснодара открыт 6 февраля: в церемонии открытия грузового движения в объезд краевого центра на участке Козырьки — Гречаная приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, губернатор края Вениамин Кондратьев, президент ОАО РЖД Олег Белозеров. Запуск обхода состоялся на год раньше запланированного срока, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Максим Акимов отметил, что проект является одним из ключевых для развития транспорта, причем не только Краснодарского края, но и регионов Юга России, инфраструктуры, которая обеспечивает деятельность портов Азово — Черноморского бассейна. Глава РЖД подтвердил: с запуском обхода будет решена проблема дефицита пропускной способности к портам.

Вениамин Кондратьев добавил, что пуск поездов в объезд Краснодара позволит решить проблему с пробками, так как пересечение железнодорожных путей и автомобильных дорог создавало затор для въезда и выезда автотранспорта. Кроме того, в перспективе планируется использовать инфраструктуру для решения транспортных проблем краевого центра.

«Мы грамотно используем новую инфраструктуру — свяжем пригороды Краснодара с его центром посредством наземного метро. Этот вариант сейчас прорабатывается. Уверен, совместно с РЖД мы реализуем этот проект. Это важно для краевого центра, для решения проблемы с транспортным коллапсом», — сказал Кондратьев.

65-километровая двухпутная электрифицированная ветка позволит направить транзитный грузопоток на участке Козырьки — Гречаная СКЖД в обход краевого центра. Экономия времени при доставке грузов к портам Черноморского побережья и Крыма составит до 12 часов. Стоимость проекта составила 36 млрд рублей.

Новый обход является частью комплексного проекта по развитию подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, реализация которого стартовала в 2007 году. Проектирование обхода Краснодарского железнодорожного узла началось в 2013 году, строительство — в 2017-м. Общий объем инвестиций превысил 150 миллиардов рублей. На 2019−2020 годы запланирован ввод еще более 200 километров путей, инвестиции в завершение проекта составят в объеме 62,5 миллиарда рублей.