Ремонт стоимостью в полквартиры: аукцион в чувашском посёлке

Чебоксары, , 20:53 — REGNUM В посёлке Вурнары местные власти планируют отремонтировать муниципальную квартиру, расположенную по улице Ленина. На это предусмотрено более 430 тыс. бюджетных рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация Вурнарского городского поселения. Начальная цена контракта определена в сумме 432 359 рублей, расчёт «выполнен проектно-сметным методом». Из документации не понятен источник финансирования: согласно информационной карте, на это выделяются средства из бюджета поселения и республиканской казны, в техзадании фигурируют только средства бюджета поселения.

Ремонт подразумевает, в частности, демонтажные работы, отделочные работы, ремонт полов, замену окон и дверей, прокладку трубопроводов водоснабжения, канализации и отопления. Площадь муниципальной квартиры не сообщается. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 27 марта 2019 года.

Согласно представленным данным, на 2019 год доходы бюджета Вурнарского городского поселения утверждены в сумме 49 571 714,90 рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений из бюджета Вурнарского района — 14 116 314,9 рублей. Расходы прогнозируются в размере 51 754 697,9 рублей, дефицит — в сумме 2 182 983 рублей.

Отметим, что указанная сумма составляет практически половину стоимости квартир, которые приобретают в районах республики для передачи детям-сиротам. К примеру, в Красноармейском, Шумерлинском и Чебоксарском районах объявлены аукционы по приобретению жилья для детей-сирот по начальной цене в 963 930 рублей каждая. В Новочебоксарске, который является вторым по величине городом в Чувашии, максимальная стоимость приобретения «сиротской» квартиры оценена в 1,123 млн рублей.

По данным из открытых источников, однокомнатную квартиру по улице Ленина в Вурнарах можно приобрести менее чем за 1 млн рублей.