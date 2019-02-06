Путин объяснил, почему санкционные товары нужно уничтожать

Москва, , 20:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему санкционные продукты питания уничтожают, а не раздают гражданам. Соответствующее разъяснение российский лидер сделал сегодня, 6 февраля, на форуме «Деловая Россия».

По словам Путина, иногда с точки зрения экономики лучше «что-то пустить под нож», чем просто раздать. В случае с уничтожением санкционных товаров, ввоз которых запрещен на территорию России, то здесь речь прежде всего идет о сохранении рабочих мест, сохранении определенного уровня производства, а также ценовой политике.

Путин подчеркнул, что уничтожение санкционных товаров вместо их раздачи в конечном итоге приводит к экономическому росту, от чего выигрывает население России, хотя, конечно, на первый взгляд это звучит «не очень комфортно и благообразно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года президент России Владимир Путин ввел ответные меры на западные санкции. Российскими контрсанкциями стало продовольственное эмбарго против тех стран, что ввели санкции против России из-за возвращения Крыма в состав РФ и начала гражданской войны на Украине.