«90% бизнесменов не верили»: о снижении энерготарифов в Зауралье

Курган, , 20:48 — REGNUM Промышленники Курганской области позитивно оценивают соглашение между региональными властями и ООО «Корпорация СТС» о снижении энерготарифов для бизнеса, реализующего новые инвестиционные проекты в Зауралье, и бюджетных предприятий, строящих новые соцобъекты. Данное соглашение создаст широчайшие возможности для экономики Курганской области и значительно повысит её инвестиционную привлекательность, считает председатель совета директоров АО «НПО «Курганприбор», председатель курганского отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей» Сергей Муратов.

«Энергетическая составляющая себестоимости продукции отличается в зависимости от предприятия. Если брать АО «НПО «Курганприбор», то влияние величины энерготарифа не так заметно. Но когда мы говорим о таких сферах производства, как литейное, кузнечное, которые являются энергозатратными, так как требуется разогрев металла, его плавка, в этих сферах снижение энерготарифа однозначно делает продукцию конкурентоспособной. Курганский арматурный завод не мог запустить «литейку», только потому, как наши расчеты показали, что из-за высоких энерготарифов продукция литейного производства не сможет быть конкурентоспособной по сравнению с аналогичной челябинских и свердловских предприятий. А ведь в стоимости продукции арматуростроителей литьё имеет значительную долю! Мы закупали литье у них всегда, но сейчас, после подписания соглашения о снижении энерготарифа для промышленных предприятий, у нас появилась возможность открыть собственное литейное производство. И мы сделаем это не позднее, чем этим летом», — пояснил Сергей Муратов своё положительное отношение к договорённостям между властями региона и энергетиками.

Сергей Муратов заметил, что Курганская область всегда была производителем конечного продукта, в отличие от Челябинска, Екатеринбурга и Тюмени, которые больше сырьевые. Снижение энерготарифов для новых производств создаст широчайшие возможности для экономики Курганской области и значительно повысит ее инвестиционную привлекательность, считает председатель совета директоров АО «НПО «Курганприбор».

Напомним, суть «перепрошивки» соглашения между правительством Курганской области и ООО «Корпорация СТС», которое было подписано 5 февраля 2019 года, состоит в снижении энерготарифа для частных и бюджетных инвесторов в экономику региона до тюменского, который в два раза меньше. Для укоренившегося в области бизнеса корпорация обещает снизить энерготарифы в ближайшие два-три года. Учитывая, что данный вопрос для промышленников Зауралья не решался годами, «представители курганского бизнеса благодарны главе региона Вадиму Шумкову за то, что он смог сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, хотя 90% курганских бизнесменов не верили в то, что это произойдёт», резюмировал Сергей Муратов.

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