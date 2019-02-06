С 4 марта на Украине начнётся монетизация субсидий — Порошенко

Киев, , 19:06 — REGNUM В марте 2019 года жители Украины впервые получат деньги в рамках монетизации субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом 6 февраля на совещании по вопросам монетизации субсидий в Министерстве социальной политики заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Хочу всех поздравить, потому что с 4 марта получатели субсидий получат денежные средства. И это значительный шаг в борьбе с бедностью… Мы очень тщательно поработали с января. Именно сейчас, 6 февраля мы с вами запускаем долгожданную систему монетизации субсидий, то есть денежных выплат малообеспеченным слоям населения», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что в среднем размер выплаты составляет 1500 грн. (55 долл.)

«И после того, как получатель субсидии рассчитается за потребленные услуги, наличные средства остаются в его распоряжении», — добавил Порошенко.

При этом президент призвал повысить эффективность механизма начисления субсидий. Он заверил, что власти отработали монетизацию субсидий со «Сбербанком» и «Укрпочтой».

"Но с другой стороны — заинтересованы ли на сегодняшний день потребители коммунальных услуг, потребители газа и потребители субсидий в том, чтобы сокращать энергопотребление? Нет. Ведь сколько бы ты не использовал, на твоем материальном положении это никак не отмечается. Именно поэтому очень тревожная статистика, когда потребители субсидий потребляют в полтора-два раза больше газа чем те, кто рассчитывается за них живыми деньгами», — пояснил Порошенко.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева пояснил, что деньги получат те люди, «которым субсидия назначена на текущий отопительный период, начиная с октября-декабря 2018 года» — почти 4 млн. домохозяйств.

«На сегодняшний день у нас таких домохозяйств — 3 742 075. Уже в марте 2019 года эти домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль месяц, что в среднем составляет приблизительно 1500 грн. на одно домохозяйство. Аналогичные выплаты они получат в апреле 2019 года, а также в мае… После этого будет производиться переназначение субсидий на новый год», — сказал Рева.

По его словам, пенсионеры будут получать доплату через отделения «Ощадбанка» и «Укрпочты» вместе с пенсиями.

«Что касается людей, которые не являются пенсионерами, им на первом этапе выплаты будут производить через специальную программу в «Ощадбанке» как денежный перевод… Человек по предъявлению паспорта может обратится в любе отделение «Ощадбанка» и ему будут выплачены наличные средства», — пояснил Рева.

Как сообщало ИА REGNUM, в госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд. грн. (2,021 млрд. долл.), из которых 12 млрд. грн. (441 млн.долл.) украинцы должны получить деньгами. Ранее, премьер-министр Владимир Гройсман предупредил, что в начале монетизации субсидий могут быть определенные недостатки, поскольку такой процесс запускается впервые. По его словам, процесс монетизации будет очень четким с точки зрения того, чтобы люди получили эти средства и использовали их на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если речь идет об экономии, то деньги останутся в домохозяйствах, и люди смогут их использовать на собственные нужды.